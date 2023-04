Ambrosini su Leao: «Il rinnovo sarebbe fondamentale». Le parole dell’ex rossonero sulla situazione contrattuale del portoghese

Massimo Ambrosini ha parlato di Rafael Leao ai microfoni di Dazn. Ecco le parole dell’ex rossonero e opinionista:

Il rinnovo sarebbe fondamentale. Credo che il Milan l’abbia messo come priorità, poi ci sono i problemi legati alla multa. È un giocatore forte. L’anno scorso ha fatto vincere il campionato con le sue giocate e ha inciso quest’anno nelle sfide importanti. Secondo me, per diventare qualcosa in più, deve farlo con più continuità all’interno della stagione