Massara Roma, l'ex Milan si è promesso ai giallorossi! Dal ruolo a quel legame con Maldini...

Massara Roma, l’ex Milan si è promesso ai giallorossi! Dal ruolo al legame con Maldini… La ricostruzione della situazione post Tiago Pinto

La Roma pensa a Frederic Massara per sostituire il partente Tiago Pinto. Come riferito da Calciomercato.com, l’ex Milan si è promesso ai giallorossi, con i contatti con la proprietà americana che sono stati costanti negli ultimi mesi. All’ex direttore sportivo rossonero sono arrivate diverse proposte, il filo che lo lega a Paolo Maldini non si è spezzato, ma la possibilità di tornare in giallorosso con un ruolo chiave lo stimola parecchio al di là di ogni discorso economico.

Le linee guida per i progetti futuri del club sono già condivisi, andranno approfonditi alcuni aspetti. L’appuntamento è fissato in primavera tra Lina Souloukou e Frederic Massara per siglare un accordo che, salvo clamorosi colpi di scena, ormai sembra scontato. Alla Roma potrebbe arrivare anche l’ex Monza François Modesto.