Massara, Pinto: «Se non avesse firmato al Milan lo avrei preso a Roma». Le dichiarazioni del dirigente giallorossi

Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, non nasconde la sua ammirazione per Frederic Massara. A margine dell’apertura del calciomercato al Grand Hotel di Rimini, il portoghese ha speso queste parole per lui a Sky Sport.

«Se Massara non avesse firmato con il Milan, lo avrei preso io.»