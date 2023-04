Massara a Sky: «Vi svelo la verità sui rinnovi di Leao, Giroud e Brahim Diaz»

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato a Sky prima della partita contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni

NAPOLI – «È stata una bellissima prestazione che ci ha dato fiducia per il momento che ci aspetta. Ripartiamo da quella partita ma cerchiamo di dare continuità già da stasera».

RINNOVI GIROUD E BRAHIM DIAZ – «Giroud siamo ai dettagli, ci aspettiamo un rinnovo imminente. Brahim Diaz ha fatto bene in questi anni, ci siederemo al tavolo col Real Madrid per trovare una soluzione. È un ragazzo su cui vorremo puntare».

RINNOVO LEAO – «Che ci sia una volontà reciproca è un buon presupposto poi ci sono particolari complessità ma stiamo affrontando la situazione con fiducia nella speranza di trovare una soluzione entro fine campionato. Fare percentuali è difficile, è sempre 50%. Ci sono stati momenti in cui sembravamo vicini, ma la situazione presenta complessità ed è una situazione che vogliamo risolvere positivamente. Ha un contratto fino al 2024, c’è tempo e vogliamo vedere se entro fine campionato ci sarà la possibilità».

ESCLUSIONE DE KETELAERE – «Questa esclusione rientra in una scelta tattica. Il mister propone 3 centrocampisti e non mette il trequartista. Il fatto che cambi 5 giocatori è necessario viste tutte le partite che andremo ad affrontare. Siamo fiduciosi che la squadra di stasera faccia bene».

LEAO – «La multa è grande ma è inferiore a 21 milioni. Gli agenti di Leao? Sarà lui ad avere la parola decisiva per portare avanti questo rinnovo. Si parla molto della vicenda col Lille, noi siamo spettatori interessati ma non siamo parte in causa. Siamo fiduciosi che si possa trovare una soluzione per permettere a Leao di essere più sereno».