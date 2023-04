Maspero su De Ketelaere: «Giocare in Serie A non è semplice». Le parole dell’ex giocatore

Riccardo Maspero ha parlato ai microfoni di TMW di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’ex giocatore sul calciatore del Milan:

«È il carattere del ragazzo, che non riesce ad esprimesi a grandi livelli e in Serie A fa fatica. Giocare nel nostro campionato è difficile, non è semplice. Dai giovani si pretende subito, invece deve poter sbagliare. Lui ne ha sbagliate parecchie ma è troppo abituato a giocare ad altri ritmi che così fa fatica»