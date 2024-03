Mascarello: «La Roma è troppo forte per pensare a più avanti, ma il nostro obiettivo è vincere più partite possibili»

Mascarello: «La Roma è un avversario troppo forte per pensare a più avanti, ma il nostro obiettivo è vincere più partite possibili». Le parole della centrocampista rossonera

Marta Mascarello ha parlato ai microfoni di Milan Tv a poche ore dal fischio d’inizio della semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan femminile e Roma. Ecco le parole della centrocampista rossonera:

SQUADRA – «La squadra sta bene, è in salute. Ovviamente è sotto gli occhi di tutto il fatto che abbiamo avuto una stagione difficile, ma ora ci stiamo scrollando di dosso un po’ di cose e penso che in campo si veda. Veniamo da due risultati positivo e proveremo ad andare avanti su quella scia».

PARTITA – «Pensiamo una partita alla volta. La Roma è un avversario troppo forte per pensare a più avanti. Iniziamo con questi 90 minuti in casa e poi vediamo partita per partita. Abbiamo sempre fatto belle prestazioni contro le squadri forti ma ci è sempre mancato qualcosa per portare a casa il risultato. Ora possiamo fare quello step in più per un risultato positivo. Il match si prepara con grande rispetto, sapendo che è la squadra più forte al momento ma senza remore»

STAGIONE – «Sono soddisfatta, ma non al 100%. Posso crescere ancora molto e mi concentro su quello ogni giorno. La crescita la vedo da inizio stagione, sia individuale che di squadra. Quando siamo partite avevamo obiettivi completamente diversi, ora dobbiamo reinventarci. L’obiettivo ora è vincere più partite possibili e fare più punti possibili».