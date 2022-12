Mascarello a Milan Tv: «I due gol ci hanno tagliato le gambe»

La giocatrice del Milan Femminile Marta Mascarello ha parlato ai microfoni di Milan TV della sconfitta contro la Roma. Queste le sue parole

Sul match: «Abbiamo giocato contro la squadra più forte del campionato e anche oggi l’hanno dimostrato. Siamo riuscite a rimanere in partita per gran parte del match, poi i due gol uno dopo l’altro ci hanno tagliato le gambe e non siamo riuscite a riprenderla»

Su cosa è mancato: «Per me ci è mancata un po’ di spavalderia, di fiducia nel giocare la palla dato che loro ci venivano a prendere alte. Da questa partita però si può solo imparare, da una squadra come la Roma si può apprendere per allenarci e cercare di arrivare al loro livello»