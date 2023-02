Martorelli: «Kessie all’Inter? Ho un pensiero chiaro sulla vicenda»

Giocondo Martorelli, noto procuratore, ha parlato del possibile passaggio di Kessie, ex Milan, all’Inter: le sue dichiarazioni

A TMW Radio, Giocondo Martorelli, noto procuratore, ha parlato del possibile passaggio dell’ex Milan Kessié all’Inter in estate:

«Questi ragazzi devono capire scelte economiche che sono anche legittime è complicato tornare in Italia. Mi sembra che, poi, si trovino nelle condizioni di avere un milione in più ma senza giocare. Per tornare in Italia Kessie dovrà capire che si deve abbassare lo stipendio. Non che l’ex Milan non sia forte ma era difficile che si inserisca in una filosofia di gioco come quella del Barcellona. Pedri magari non è forte fisicamente ma tecnicamente è impressionante. Non sono sorpreso che Kessia abbia trovato poco spazio. L’errore di cadere in questo tranello lo fanno in molto».