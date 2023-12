Marotta punta l'obiettivo del mercato Milan: «So che è in scadenza ma...»

Marotta punta l’obiettivo del mercato Milan: «Siamo in netto anticipo». Le parole dell’amministratore delegato nerazzurro

L’amministratore delegato Marotta ha parlato a DAZN di Zielinski, obiettivo anche del mercato Milan

PAROLE – «So solo che è in scadenza, ma il Napoli è molto accorto per trovare un accordo a fine stagione quindi noi non siamo interpellati. Nell’ottica di monitoraggio, tutta l’area tecnica è attenta alle scadenze ma siamo in anticipo rispetto ai tempi previsti per intervenire immediatamente. Sicuramente è un giocatore talentuoso, ma spero anche per il Napoli che possano trovare un accordo».