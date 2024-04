Marotta a Sky: «Seconda stella obiettivo centrato. Su Zhang e il futuro dico questo»

Beppe Marotta, AD dell’Inter, ha parlato nell’immediato post-partita del derby vinto contro il Milan con annesso scudetto

Intervenuto a Sky dopo Milan-Inter, Beppe Marotta ha dichiarato:

SECONDA STELLA – «La seconda stella era un obiettivo che cercavamo. La dedica principale va a Zhang. L’ho sentito dopo la partita. Ma anche ai nostri splendidi tifosi. Poi il leader del nostro gruppo, Simone Inzaghi, e tutte le aree della società. Straordinario traguardo che volevamo assolutamente ottenere e ci siamo riusciti».

CICLO – «Noi non abbiamo anche raggiunto il massimo del nostro ciclo, abbiamo supportato l’allenatore lo scorso anno in un momento di difficoltà che abbiamo superato. Avere uno zoccolo duro di italiani è fondamentale per avere un senso di appartenenza che contagia poi anche i calciatori stranieri. Oggi abbiamo finito con fatica ma sempre col coltello tra i denti».

RINNOVI – «Lautaro e Inzaghi? Per i loro rinnovi non ci saranno problemi, lo faremo con calma. Da domani penseremo anche al futuro. Il mio futuro? Sono contentissimo di stare all’Inter, andrò avanti fino a quando le forze me lo permetteranno di fare».

PROSSIMO CAMPIONATO – «Molto difficile sarà riconfermarsi anche se dobbiamo partite con moltissima umiltà senza fare le rivoluzioni. Dobbiamo comunque essere sostenibili e dare un occhio al bilancio. Lo abbiamo fatto lo scorso anno e siamo stati ripagati. Lo fanno ormai tutte le squadre italiane. I tifosi possono essere fiduciosi».

METODOLOGIA DI LAVORO – «Noi siamo stati bravi soprattutto a sostituire i partenti. Siamo una squadra fuori dal campo che riesce a non allarmarsi quando ci sono partenze importanti. Abbiamo sostituito degnamente i vari Hakimi e Lukaku. Abbiamo il coraggio di rischiare e questa è una caratteristica fondamentale».

CHAMPIONS LEAGUE – «In campionato vince sempre il migliore, la Champions dipende da tanti fattori. Potevamo andare avanti quest’anno, qualcosa ci è mancato. In Champions il nostro modello deve trovare la nostra determinazione. Tatticamente Inzaghi è molto bravo e da quel punto di vista non abbiamo problemi».

ZHANG – «Con Zhang non abbiamo parlato in modo diffuso della problematica della società, lui vuole rimanere. Sarà la società a comunicare il tutto ma lui vuole rimanere. Noi siamo convinti che non cambierà nulla, andremo avanti col nostro modello che ha dato le risposte giuste».