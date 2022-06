Marotta: «Dybala? Non siamo ad alcuna definizione del rapporto»

L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha preso la parola a margine del premio in memoria del giornalista Candido Cannavò: le dichiarazioni riprese da Tmw

L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha preso la parola a margine del premio in memoria del giornalista Candido Cannavò: le dichiarazioni riprese da Tmw:

DYBALA – «Ci siamo incontrati coi suoi rappresentanti, ma questo fa parte del nostro lavoro. Bisogna fare sondaggi, esplorare percorsi nuovi e tra questi c’è Dybala. Poi però per arrivare a una conclusione devono esserci convergenze importanti e per ora non siamo ad alcuna definizione del rapporto»