Marotta torna sul Derby e ammette la sconfitta: «Domenica ha vinto il Milan, merito a chi vince. Però devo sottolineare che...»

Marotta parla prima della Champions ma il pensiero va alla stracittadina persa: onore al Milan, mentre l’Inter cerca ancora continuità di risultati

A pochi minuti dal fischio d’inizio della decisiva quinta giornata di Champions League, con l’Inter impegnata nella delicata trasferta del Metropolitano contro l’Atletico Madrid, il presidente nerazzurro Beppe Marotta non ha potuto esimersi dal tornare con la mente alla recente e dolorosa sconfitta in campionato. Il Derby della Madonnina perso domenica contro il Milan di Massimiliano Allegri lascia ancora strascichi evidenti nell’ambiente interista e, nonostante il prestigioso palcoscenico europeo, l’analisi del dirigente si è focalizzata sulle difficoltà del momento.

Marotta ha ammesso con onestà che, sebbene le prestazioni offerte dalla squadra siano state complessivamente giudicate soddisfacenti, i risultati non sono sempre stati all’altezza delle aspettative e del blasone del club. I nerazzurri hanno spesso mostrato buone qualità sul piano del gioco, ma la continuità nei risultati resta il vero tallone d’Achille, un aspetto su cui l’Inter deve migliorare drasticamente, specialmente quando si trova ad affrontare gare cruciali. Ma è sul passaggio riguardante la stracittadina che arriva l’ammissione più significativa, quella che certifica la legittimità del successo rossonero.

Stimolato sull’argomento, Marotta ha riconosciuto la superiorità del Milan nel portare a casa il risultato, chiudendo di fatto ogni possibile polemica arbitrale o legata alla sfortuna:

SUL DERBY – «Domenica ha vinto il Milan, quindi merito a chi vince, per la nostra prestazione ha meritato la sufficienza». Parole chiare: l’Inter ci ha provato dando il massimo e meritando, a suo dire, la sufficienza, ma di fronte alla concretezza del Diavolo ha dovuto alzare bandiera bianca. La consapevolezza che il campionato è ancora lungo non cancella il fatto che, nello scontro diretto, i meriti siano andati tutti alla sponda rossonera del Naviglio.

LE DICHIARAZIONI DI MAROTTA