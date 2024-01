Marotta sulla battuta di Allegri: «Importante che ci sia rispetto»

Marotta non fa sconti: «Battuta di Allegri? Importante che ci sia rispetto». Le parole dell’ad dell’Inter

Le parole dell’ad dell’Inter Beppe Marotta ai microfoni Rai. Le parole di Allegri sui ruoli di guardie e di ladri era stata ripresa dal rossonero Pioli in conferenza stampa.

IMPEGNI – «Frutto di un calendario, avremo una giornata in meno e ci sta. Allegri? L’ironia e le metafore si spendono da una parte e dall’altra, ma importante che ci sia rispetto in attesa del derby d’Italia. Buona fede, Allegri interpreta il suo ruolo in un contesto ambientale suo, noi replicheremo nel momento giusto. Una squadra vincente ha sempre alle spalle una società forte, ci sono tutta una serie di dirigenti, anche quelli non in luce, che lavorano per far crescere la squadra. Inzaghi ha una carriera luminosa».