Beretta difende Pioli: «Sta facendo un grandissimo lavoro al Milan». Poi critica la rosa rossonera

Mario Beretta, noto allenatore, ha elogiato il lavoro di Stefano Pioli alla guida del Milan: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di TMW Radio, Mario Beretta ha parlato così di Stefano Pioli:

PAROLE – «Gli allenatori sbagliano come fanno tutti. Credo che Pioli, però, negli anni al Milan ha fatto e sta facendo un grandissimo lavoro. Io credo che la squadra non sia di grandissimo livello e lui sta tirando fuori il massimo da questi giocatori. Non è facile lavorare, poi, con tanti giocatori nuovi».