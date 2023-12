Marinozzi consiglia il mercato Milan: «Bisogna aumentare le alternative anche a centrocampo». Le parole del giornalista

Il giornalista Andrea Marinozzi è intervenuto a SkySport per analizzare il mercato Milan.

PAROLE – «Diminuire gli infortunati. Mentre sul mercato dovrà essere fondamentale per aumentare le alternative anche a centrocampo visto la Coppa d’Africa. Bennacer sta andando via, Krunic non entra più nelle re e Loftus. Inoltre deve ritrovare un’eccellenza perduta e cioè il contropiede. Era alle spalle solo del Real Madrid anche per il momento poco felice di Leao».