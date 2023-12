Marinelli si racconta: «Lavoriamo intensamente, essere al Milan è stimolante»

Gloria Marinelli si è raccontata ai canali ufficiali del club. Ecco cosa ha detto sulla sua esperienza al Milan Femminile:

«Da quando è arrivato mister Corti stiamo lavorando molto bene, siamo entusiaste del lavoro che stiamo facendo, stiamo lavorando intensamente. Ogni partita è importante, contro la Roma non sarà facile, il nostro obiettivo è quello di crescere e lavorare ogni giorno, vediamo come andrà ma noi ci siamo. Il gruppo è unito e dobbiamo continuare così»

ARRIVO AL MILAN «Ripartire da zero è stimolante, per me è stato un nuovo inizio, spero presto di riuscire ad arrivare ai miei obiettivi personali e di squadra»

LAUREA – «Sono stati giorni emozionanti, è arrivata la convocazione in Nazionale maggiore e pochi giorni prima della mia discussione ho scoperto che mi sarei laureata in Svezia. Lo ricorderò per tutta la vita»