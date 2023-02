Massimo Marianella parla così del momento del Milan e di Ciprian Tatarusanu. Le sue dichiarazioni a Sky Sport

«Dall’ottantasettesimo minuto contro la Roma per i rossoneri è maledettamente cambiato tutto. Si è evidenziato il problema in porta, non avere o avere Maignan fa tutta la differenza del mondo. Un pochino sono stupito, perché Tatarusanu è un portiere con un’esperienza buona nel suo passato: ha giocato nel Nantes quando c’era Ranieri, poi nella Fiorentina, ha più di settanta partite con la sua nazionale… Quindi è un portiere di un certo livello che si è veramente un pochino smarrito nella difficoltà.»