Sarri Milan, mossa a sorpresa del tecnico: lo ha fatto in queste ultime ore! I DETTAGLI e le possibile novità

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda Maurizio Sarri, uno degli allenatori accostato al Milan specialmente in queste ultime ore dopo il cambio di rotta della società sul fronte Lopetegui.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’ex allenatore della Lazio avrebbe deciso di mettere in stand by un incontro che il Siviglia gli ha chiesto in queste ultime ore. Il motivo? Ci sono ancora situazioni in Serie A (Milan compreso) da chiarire, per questo motivo Sarri sta temporeggiando.