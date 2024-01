Marianella snobba il Milan: «Per lo scudetto ci sono solo Inter e Juve, le altre...»

Il giornalista e telecronista Massimo Marianella si è espresso così sulla classifica attuale della Serie A e sulla lotta scudetto

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Massimo Marianella ha fatto il punto sulla classifica attuale in Serie A, facendo il punto sulla lotta scudetto, nella quale vede il Milan tirato fuori: per lui la corsa riguarda solo Juve ed Inter.

LE PAROLE – «Dal terzo al nono posto tutte lottano per il quarto posto, sono tutte lì in ballo. Solo Juve e Inter lottano per lo scudetto. Tutte le altre, fino al nono posto lottano per un posto in Champions».