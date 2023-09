Marianella analizza il girone di Champions del Milan: «Può verificarsi questo scenario». Le sue dichiarazioni

Massimo Marianella ha parlato negli studi di Sky Sport del Milan. Le sue parole.

MARIANELLA – «Per Reijnders è un momento che non dimenticherà mai, sia per quello che ha fatto prima con l’AZ che ora col Milan, con il quale sta dimostrando di saper sopportare la pressione della maglia più pesante della sua carriera. Per lui ci sarà anche ribalta mediatica, soprattutto in un girone di Champions League in cui, secondo me, tutte possono arrivare prime e tutte possono arrivare quarte»