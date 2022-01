Marianella: «Milan? È una squadra con gli attributi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimo Marianella, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul Milan e la lotta scudetto. Le parole:

«Il Milan aveva bisogno di una partita così di un risultato così in questo momento storico della sua stagione è chiaro che starà lì fino alla fine io continuo a pensare che l’Inter abbia uno 0,5 in più rispetto a tutte le altre squadre del nostro campionato però il Milan è una bellissima squadra che ha tante risorse interne. Il Lavoro che sta facendo Pioli con questa squadra è stato quello di sviluppare la mente e il cuore dei giocatori. Questa squadra ha gli attribuiti e una grande forza mentale, quindi anche in un momento difficile va a vincere in maniera spavalda contro una Roma forte»