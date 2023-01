Marianella: «Il Milan deve ritrovare quelle condizioni che hanno portato allo scudetto». Le parole del giornalista sui cambiamenti del Milan

Intervenuto a Sky Sport 24, Massimo Marianella ha parlato della situazione del Milan, focalizzandosi sull’attacco rossonero.

LE PAROLE – «Qualche mese fa questi giocatori hanno regalato una gioia enorme a questa tifoseria vincendo lo scudetto. Probabilmente quel Milan non era la squadra più forte in Italia, ma ha vinto perché ha avuto caratteristiche umane, calcistiche e mentali che sono valse dei punti. E hanno permesso, grazie al lavoro di Maldini e Massara, grazie al lavoro fantastico di Pioli in panchina, unito a quello che i giocatori hanno estratto in più da loro stesso, di tramutare il tutto in punti, che hanno fatto diventare il Milan campione d’Italia. Ora questa cosa qui ha alzato un pochino le aspettative. La squadra non è cambiata tantissimo. Non me ne vorrà Tatarusanu, ma non è Maignan per rendimento. Ad esempio De Ketelaere che è stato inseguito tanto sul mercato, forse anche troppo. Magari non economicamente, ma proprio star lì a pregarlo per un mese, viene o non viene. È una buona opportunità di mercato, forse, se non è la tua pedina principale. Se investi su di lui per l’immediato futuro, e non se investi su di lui come il grande rinforzo di una stagione nel quale tu hai un attacco secondo me fortissimo, io stravedo per Giroud, che però comincia ad avere delle carte d’identità un filino ingiallite. Ibra, che non hai mai avuto. E Ibra forse oggi vale meno gol di qualche anno fa, ma vale una presenza in campo che da bordo campo non riesce a fare più. Hai Origi, che è un buonissimo giocatore e fa un gol straordinario contro il Sassuolo. Ha una media minuti giocati/gol realizzati fantastica però Origi, come avevamo spesso ricordato, è un altro fragilino, spesso rotto. Non ti garantisce più di 20 partite all’anno. Ed ecco quello che non ha funzionato nel Milan. Ma il Milan l’anno scorso ha sfruttato anche una bellissima tifoseria, che è quella rossonera, che ha trascinato con entusiasmo questa squadra ad un’impresa. Credo che il Milan ora abbia bisogno di questo e di ritrovare quelle condizioni che l’anno scorso erano valse dei punti e mentre quest’anno non è così»