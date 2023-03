Marianella elogia Ibrahimovic: «Può dare tanto al Milan»

Massimo Marianella, prensente negli studi di Sky Sport, ha detto la sua su Ibrahimovic dopo Milan Salernitana

Massimo Marianella, presente negli studi di Sky Sport, ha detto la sua su Ibrahimovic dopo Milan Salernitana:

«Ibrahimovic ha fatto Ibrahimovic, le ha prese tutte, però non lo metterei in alternativa con Giroud. Non ha i 90 minuti nelle gambe. Il suo ruolo deve essere questo, cioè portare voglia, carisma e aiutare i giovani. In area le ha prese tutte. Per me può dare ancora tanto a questa squadra»