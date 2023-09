Marianella: «Giroud doveva sentire parecchio dolore, Thuram..»

Massimo Marianella, opinionista, si è così espresso a SkySport sull’infortunio di Giroud e non solo. Ecco le parole

Le parole di Massimo Marianella, opinionista, che si è così espresso a SkySport sull’infortunio dell’attaccante del Milan, Giroud e non solo:

«Certo, Pioli non sarà contento. C’è una immagine in cui si vede che gli si impunta un po’ la caviglia e gli si gira. Penso e spero per lui che non sia niente di che. È chiaro che ha sentito molto dolore: essendo lui un lottatore, lasciare la partita con la Francia doveva essere un dolore forte. Spero per lui che non sia niente di serissimo. Thuram? Non lo vedevo bene per il Milan non era la sua dimensione, l’Inter si. Lui e Lautaro Martinez sono la coppia perfetta»