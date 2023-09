Marelli torna sul rigore del Milan: «Episodio che farà discutere»

L’esperto arbitrale ed ex direttore di gara, Luca Marelli, si è espresso così sul calcio di rigore concesso al Milan contro la Roma

In collegamento per Dazn nel corso dell’intervallo di Roma-Milan, Luca Marelli torna sull’episodio del calcio di rigore concesso ai rossoneri per il contatto tra Rui Patricio e Loftus Cheek.

LE PAROLE – «Rigore realmente difficile da vedere in live. Il tocco c’è ma mi convince veramente poco l’on field review. Contatto di gioco totalmente casuale. È vero che c’è un impedimento, un contatto basso, ma come vediamo Rui Patricio non guarda mai il calciatore e non può controllare le gambe. Episodio che farà discutere molto».