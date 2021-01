Marelli: «Il VAR deve essere messo a disposizione delle società»

Luca Marelli, su YouTube, ha voluto dire la sua sul VAR e sul modo in cui viene utilizzato dagli arbitri in Serie A

L’ex arbitro, Luca Marelli, è intervenuto sul canale YouTube di Stefano Borghi per commentare l’utilizzo del VAR in Serie A.

Marelli ha detto: «Prima o poi si arriverà al così detto ‘challenge’. Sono sempre stato favorevole perché il VAR non deve essere uno strumento a disposizione degli arbitri, ma deve essere uno strumento a disposizione del calcio. Perciò, per essere a disposizione del calcio, deve essere a disposizione anche delle società. Quante chiamate? Una sola volta a partita per squadra. Così non c’è la possibilità di utilizzarlo in maniera anti sportiva per perdere tempo. Inoltre, in questo modo, anche le società si renderebbero conto di quanto sia difficile decidere in pochissimi secondi».