Marelli sul contatto Bisseck-Strootman: «È un fallo chiaro». Le parole dell’ex arbitro sull’episodio in Inter Genoa

Marelli ha analizzato a DAZN l’episodio molto dubbioso che ha portato al gol del vantaggio dell‘Inter contro il Genoa che ha scaturito molte polemiche anche da parte dei tifosi rossoneri.

PAROLE – «Sarà una rete di cui si discuterà molto, soprattutto per un precedente recente. L’episodio arriva al 42′ su rimessa laterale: Strootman cade a terra dopo un contrasto con Bisseck, che non tocca neanche il pallone ma questo poco importa. Si vede molto bene che c’è una spinta a due braccia di Bisseck su Strootman: è un fallo chiaro, su cui mi aspettavo un intervento del VAR. Non conta nulla che Strootman avesse le braccia verso Bisseck, stava solo prendendo posizione e non c’è stata nessuna trattenuta».