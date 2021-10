Simone è sicuro: «Questo Milan è fortissimo, è candidato per lo Scudetto»

Marco Simone ha parlato di Atalanta Milan e delle sue impressioni sulla squadra di Stefano Pioli. Le sue parole dei rossoneri

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Marco Simone ha commentato la partita tra Atalanta e Milan. Le parole dell’ex rossonero sul lavoro di Stefano Pioli.

«Atalanta-Milan? Ho visto la partita e ho goduto. Ho visto una squadra fortissima, solida e con individualità importanti. Il Milan è una squadra che gioca con un’idea ben chiara in testa che viene sicuramente dal suo allenatore. Pioli ha ragione quando dice che sono due anni che si vede questo lavoro. Penso che il Milan sia candidato per vincere lo Scudetto: giocare con quella intensità e con quella qualità contro una squadra forte come l’Atalanta, che forse ieri non ha non ha espresso al meglio il suo calcio e ha anche sbagliato qualche cambio».