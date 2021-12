Materazzi sullo scudetto: «Inter favorita ma il Milan è pienamente in corsa»

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha fatto il punto sulla corsa scudetto: Inter favorita ma Milan pienamente in lotta per il titolo

Marco Materazzi, campione del mondo con l’Italia nel 2006, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Il Mattino analizzando la corsa scudetto. Le sue parole:

«La favorita è ancora l’Inter, ma per la corsa al titolo non ci sono solo i nerazzurri. Il Milan è secondo a quattro punti e questo vuol dire che non è assolutamente fuori dai giochi. E poi ci metto anche il Napoli».