Ballotta spiega: «Ecco la mia favorita per lo scudetto, a Donnarumma consiglio di...»

Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, ha analizzato la corsa scudetto in Serie A e il possibile futuro di Donnarumma

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24.com, Marco Ballotta ha dichiarato:

Qual è la sua favorita per il titolo?

«Per il campionato vedo l’Inter che è la squadra più in forma. A parte i 5 gol al Milan, sono a punteggio pieno dopo quattro partite. Qualcosa rispetto all’anno scorso è cambiato, probabilmente vendendo qualche giocatore si è rinforzata. Il problema forse era nello spogliatoio e il Napoli era irraggiungibile. Adesso c’è entusiasmo e vedo che stanno giocando con una certa serenità».

Infine, da ex portiere cosa consiglierebbe a Donnarumma? Fischiato con la Nazionale e poco amato anche al PSG… Si parla di nuovo di un possibile futuro alla Juve.

«Purtroppo per lui ogni tanto incombe su qualche errore anche banale. Fa degli errori secondo me per mancanza di concentrazione, dico anche errori di gioventù nonostante la tanta esperienza che ha già fatto. È ancora giovane, è criticato, ma gioca al Paris Saint-Germain e in Nazionale, è normale che da lui si pretenda qualcosa in più. Deve trovare un po’ di equilibro e commettere meno errori, perché come portiere a livello tecnico non si discute. Futuro alla Juve ci potrebbe anche stare, anche se adesso stanno crescendo molti portieri italiano. Però Donnarumma potrebbe essere una soluzione o un’alternativa giusta quando saluterà Szczesny».

