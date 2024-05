Pioli Milan: incontro in sede con l’agente, ADDIO ai rossoneri sempre più concreto

Sono ore decisive per il futuro della panchina del Milan. L’agente di Pioli in sede per incontrare il club

Il futuro della panchina del Milan potrebbe essere arrivato ad una svolta decisiva. In tal senso Fonseca si avvicina mentre in questi istanti, come riportato anche da Sky Sport, Valerio Giuffrida, agente di Pioli è presente nella sede rossonera.

Si sta trattando verosimilmente la risoluzione del contratto che lo lega alla panchina del club. Ultimati questi dettagli poi il Milan andrà deciso sull’ex Roma.