Marchetti: «Il Milan si è dato il tempo per costruire, oggi raccoglie i frutti»

Luca Marchetti, noto esperto di mercato, ha elogiato la crescita del Milan in vista della gara contro il Chelsea: le sue parole

Ospite a Sky, Luca Marchetti ha parlato così del percorso del Milan in questi anni:

«Al Milan si sono conquistati il tempo, che è fondamentale nel calcio, per costruire. Hanno messo le basi per diventare floridi. La loro filosofia ha portato alla vittoria. Se oggi il Milan ha una chance per vincere contro il Chelsea è per questa mentalità».