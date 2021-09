Marchetti: «Il Milan in Champions League non sfigura affatto»

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha commentato così le due gare del Milan in Champions League. Le sue parole

«Che il ritorno del Milan in Champions sarebbe stato tanto affascinante quanto complicato, era quasi scontato. Ma il Milan ha dimostrato nelle due partite giocate, seppur giocate in modo completamente diverso, che su questo palcoscenico si trova a proprio agio e non sfigura affatto. La partita di Liverpool, dopo una grande sofferenza, il Milan aveva accarezzato l’impresa. Pur sapendo di essere meno pronto, ha continuato a pensare in grande. E la stessa cosa è successa martedì. Al netto del rigore che ha poi deciso il match e diminuito le chanches dei rossoneri di passare il turno, il Milan nel primo tempo ha fatto una partita straordinaria. E se ha cambiato atteggiamento nel secondo tempo non è stato (soltanto) per la pressione dell’Atletico alla ricerca del pareggio, ma perché l’ingenuità di Kessié ha portato il Milan a fare quel tipo di partita. In cui è stato generoso, vivo. Non è riuscito a risalire è vero (certo non è stata la miglior partita di Giroud), ma non si è difesa in maniera scomposta. Ha retto l’urto, ha abbassato il baricentro, ma non ha mai dato la sensazione di essere in balia dell’avversario. Ma comunque i dettagli hanno fatto la differenza. E così capita che un rimpallo su un braccio possa decidere la differenza fra il pareggio e una sconfitta deludente (un po’ come diceva Al Pacino in “Ogni maledetta domenica”), anche se l’episodio accade per il grande forcing finale dell’Atletico nella fase conclusiva della partita. Ma il Milan deve concentrarsi sul primo tempo dove invece l’Atletico ha faticato eccome e dove il Milan ha dimostrato di non essere inferiore a nessuno. Anzi, sicuramente in quei 45 minuti di essere superiore.»