Marchetti: «Il futuro di Ibrahimovic appare molto chiaro»

Marchetti ha spiegato come Ibrahimovic sia destinato a rimanere per un altro al Milan vista la sua indiscutibile leadership

Intervenuto dagli studi di Sky Sport 24, il giornalista Marchetti ha fatto il punta sulla situazione di Ibrahimovic in vista della prossima stagione.

«Ibra rinnova? Credo di sì, questa sfida lo affascina alla grande. Ha capito di essere fondamentale anche quando non gioca. Si sente il leader di questo Milan, il fratello maggiore dei compagni di squadra, ha capito che il suo stare il Milan è la mission per riportarlo in Europa».