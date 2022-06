Marchetti: «Elliott, lavoro straordinario non frutto del caso»

Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha tracciato un bilancio dell’avventura Elliott al Milan: le sue dichiarazioni

Il giornalista Luca Marchetti ha parlato dell’avventura di Elliott come proprietario del Milan. Le sue parole a Tuttomercatoweb.

«Elliot in questi anni ha fatto un lavoro straordinario: in campo (vincendo) e fuori (rimettendo a posto i conti) e non è stato frutto del caso.

È riuscita a contrarre una situazione debitoria importante e dopo il rosso record di 196 milioni (dovuto chiaramente anche dalla pandemia) quest’anno le previsioni dicono che si attesterà intorno ai 50, la perdita. Un quarto. In due anni. Per farlo ha mosso le due classiche leve: aumentare ricavi, abbassare i costi. Gazidis infatti è riuscito a portare i ricavi più o meno agli stessi livelli di 10 anni fa. E in questa stagione probabilmente si sono sfondati i 280 milioni.

Gli stipendi sotto la gestione Elliot sono piano piano diminuiti. Il dato è ancor più interessante se consideriamo il rapporto stipendi ricavi: il Milan passa dal 99% a un 55-60% di questa stagione. Un risultato straordinario, già abbondantemente in linea con il nuovo FFP.».