Marchetti analizza: «L’Arabia Saudita è un colosso ma difficilmente insidierà il calcio europeo». Le dichiarazioni

Il vice segretario UEFA Giorgio Marchetti è intervenuto nel corso del forum Osservatorio Valore Sport organizzato da The European House Ambrosetti. Di seguito le sue parole.

ARABIA SAUDITA – «Sappiamo che c’è Arabia Saudita, che è un colosso, ma è difficile che possa insidiare il calcio europeo. Ci sono cose che sono difficili da acquistare. Non si può acquistare il retaggio e la storia. Non si può trasportare il Manchester United in Arabia o il Bayern negli Stati Uniti. Quello che dobbiamo gestire oggi a livello europeo è una sfida enorme: mantenere unito un calcio. La Superlega nasce come idea tanti anni fa, ma oggi ci troviamo a gestire un atto più concreto».

CONFRONTO CON IL SUPERBOWL – «Anche noi potremmo vendere i biglietti a 10mila euro, ma scegliamo di non farlo perché c’è un limite commerciale che non vogliamo sforare perché alla base per noi resta il tifoso che è un patrimonio»