Marchegiani: «Supercoppa? Ecco cosa penso sul Milan»

Luca Marchegiani, ex calciatore e opinionista, si è così espresso a SkySport sul derby di Supercoppa tra Milan e Inter

«È un derby ed è un trofeo, entrambe le squadre andranno per vincere. Sul Milan dico che è un momento difficile, sono stati buttati via due punti contro la Roma che era una gara sotto controllo, poi c’è stato il pareggio in rimonta col Lecce Sicuramente non è un momento felice»