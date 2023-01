Marchegiani: «Crisi Milan? Una strada può essere questa»

Marchegiani intervenuto a Sky Sport durante Calciomercato l’Originale, ha detto la sua sul momento del Milan

«Una strada può essere quella di cambiare volto tattico alla formazione, in questo momento ha subito una marea di gol, va protetta un po’ di più, in questo momento il trequartista è un ruolo particolarmente difficile per il Milan. Brahim Diaz non sta giocando male ma ha i suoi limiti, De Ketelaere doveva essere quello che faceva fare il salto di qualità ma sta facendo malissimo»