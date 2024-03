Marchegiani entusiasta sul Milan: «Mi piace come gioca. Ho notato un’importante novità»

Luca Marchegiani, ex calciatore e noto opinionista, ha esaltato il rendimento del Milan in campionato: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Luca Marchegiani, ex calciatore e opinionista, ha parlato così del rendimento del Milan di Pioli in campionato:

PAROLE – «Ultimamente il Milan era così spettacolare in Europa, non in campionato. Come il Milan gioca a me piace, comunque è una squadra che ha tante soluzioni. A volte dietro concede un po’, però gioca pure a sinistra con un terzino che è un’ala. Oggi ha fatto un gol ragazzi…Il Milan è meritatamente al secondo posto, perché in questa fase della stagione sta bene».