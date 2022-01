Maratona Milano: Fondazione Milan scende in campo, l’iniziativa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In occasione della Maratona di Milano, Fondazione Milan scende in campo con l’iniziativa un assist per Milano a sostegno dell’ hub alimentare

In occasione della Maratona di Milano, Fondazione Milan scende in campo con l’iniziativa un assist per Milano a sostegno dell’ hub alimentare:

ASSIST – consiste in una serie di iniziative a carattere socio-assistenziale attraverso le quali Fondazione Milan si impegna quotidianamente per garantire il proprio contributo e sostegno alla comunità, e in particolare ai più vulnerabili e bisognosi

MARATONA – Il percorso avrà inizio e fine ai Giardini Indro Montanelli, ognuno dei componenti della staffetta percorrerà un tratto fra i 7 e i 13 Km passando il testimone al compagno in uno dei punti di cambio.

La partecipazione è aperta a squadre composte da 4 persone (età minima 16 anni). Tutti i partecipanti devono essere in possesso del certificato medico per attività sportiva non agonistica.

Fondazione Milan raccoglierà le iscrizioni entro e non oltre il 18 marzo, basterà quindi contattare lo staff che seguirà i runner per ogni passaggio necessario all’iscrizione tramite i seguenti canali:

– [email protected]

– 02 62284522

È prevista una donazione minima per l’ iscrizione pari a 50 euro a persona (200 euro a staffetta): questi contributi andranno a sostenere le attività quotidiane dell’Hub Alimentare.

I runner iscritti riceveranno in dono:

Pettorale di Gara

Marathon Kit della Milano Marathon

Il kit di Fondazione Milan

Inoltre, potranno godere di tutti i servizi offerti al punto di incontro e ristoro a fine gara.

Fondazione Milan ha deciso di premiare la staffetta più veloce e quella più generosa ovvero quella che avrà raccolto più donazioni tramite l’attivazione di una pagina di Personal Fundraising su Rete del Dono.

Nei giorni successivi alla competizione sarà organizzato un momento di incontro e festa all’Hub Alimentare dove si terrà anche la premiazione delle due staffette.

Chi non riuscirà ad esserci il 3 Aprile avrà la possibilità di gareggiare con Run Anywhere , un’App che consente agli appassionati di formare le proprie squadre e correre e sostenere la propria Charity preferita ; le corse saranno tracciate con l’App dedicata o con dispositivo GPS, e caricate sul portale dell’evento.