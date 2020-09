Marani: «Quello che fa Ibrahimovic non lo fanno né Messi né CR7»

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell’importanza di Zlatan Ibrahimovic in questo Milan

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell’importanza di Zlatan Ibrahimovic in questo Milan: «Ieri sera mi è piaciuto, l’avversario non era impossibile, i continui movimenti degli attaccanti, Calhanoglu in grande forma. Lo metto alla soglia della Champions, il Milan è lì, ha cambiato mentalità, ha un gioco divertente. Quello che ha fatto Ibra non lo poteva fare né Messi né Cristiano Ronaldo, è un uomo che invece di deprimersi per essere andato in una squadra più scarsa di lui, l’ha migliorata. Per questo Boban ha fatto bene a prenderlo».