Mantovani: «Serie A Femminile? Il Milan può tornare in corsa»

Ludovica Mantovani, presidentessa della divisione femminile della Figc, ha parlato a TCF dicendo la sua sulle squadre di Serie A Femminile:

«Il ruolo delle milanesi? Ci sono annate positive e annate che funzionano meno. In questo momento Juve e Roma si sono organizzate per la Champions e l’esperienza maturata a livello internazionale poi le aiuta a far bene anche in campionato. Non è che il Milan non abbia investito, sia chiaro. E poi l’ultima parola non è detta. Ricordiamo che ci saranno i play off. Penso che Milan e Inter, che aveva iniziato in maniera straordinaria, vogliano far bene. Il campinato è lungo».