Mano Abraham, la reazione stupita di Adani al mancato rigore per il Milan – VIDEO

Mano Abraham, la reazione stupita di Adani al mancato rigore per il Milan nel match di ieri sera contro la Roma – VIDEO

La sconfitta rimediata ieri sera dal Milan contro la Roma ai quarti di Europa League si porta con sé qualche strascico e polemiche per il mancato calcio di rigore concesso ai rossoneri per un fallo di mano in area di Abraham sugli sviluppi di un corner. Sui social viene riproposta la reazione di Adani in telecronaca al momento della decisione dell’arbitro di lasciar correre.

👉🏻 Lele #Adani meravigliato in telecronaca del mancato rigore concesso al #Milan per evidente tocco di braccio di #Abraham.#Roma pic.twitter.com/42N6xr9Oye — Milan Zone (@theMilanZone_) April 12, 2024

PAROLE – «C’è da capire se si è appoggiato col braccio sul pallone. Vediamo, perché gli è spuntata davanti a lui dal duello in area… La tocca col pugno, questo è calcio di rigore. Niente?! Incredibile eh…».