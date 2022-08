Mannaert: «De Ketelaere? Contenti per lui, può diventare un top»

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Vincent Mannaert, dirigente del Bruges, ha raccontato la trattativa chiusa con il Milan per De Ketelaere

«Siamo tutti contenti, anche noi dei soldi incassati. Ora tocca a Charles. Per me è un giocatore molto forte, può diventare un top di una squadra top. Deve mettere qualche chilo di muscoli, è quella la sfida principale. Ha un vantaggio: una grande capacità di adattarsi in fretta. Se l’allenatore gli spiega una cosa, lui la porta immediatamente in campo. La pressione di San Siro? Charles sa che cosa aspettarsi e nelle gare con più pressione ha sempre fatto bene. All’esordio in Champions, contro il Psg, sembrava fosse lì da due anni»