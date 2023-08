Manicone (vice nell’Iran): «Vi racconto chi è Taremi. Potrebbe giocare anche con Giroud»

Antonio Manicone, vice nell’Iran, ha parlato così di Mehdi Taremi, obiettivo del calciomercato Milan. Le sue dichiarazioni

Antonio Manicone, vice nell’Iran, ha parlato a Sportmediaset di Mehdi Taremi, obiettivo primario del Milan per rinforzare l’attacco.

CHE TIPO DI GIOCATORE E’ TAREMI – «Si tratta di un attaccante totale a livello fisico e tecnico: è potente, ha corsa e qualità. A livello tattico è un calciatore che ama venire dentro al campo per costruire gioco, aprire gli spazi alle ali ma anche puntare la porta palla al piede o tagliando. Sa giocare sia in un attacco a due punte sia come unica punta. Nell’Iran gioca con Azmoun, che è più ariete da 16 metri».

TAREMI-LEAO – «Bene a livello di qualità tecniche e tattiche. Ama portare palla e fare il regista, ma anche dialogare con i compagni e sfruttare i loro punti forti. Potrebbe anche giocare con un centravanti come Giroud in un attacco a due perché le caratteristiche sono simili a quelle di Azmoun con cui Taremi è perfettamente complementare».