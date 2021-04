Mandzukic, il taglio di stipendio lo si spiega con due motivi chiari, non espressi a voce ma facilmente intuibili per ciò che sono i fatti

Mandzukic, il taglio di stipendio lo si spiega con due motivi chiari, non espressi a voce ma facilmente intuibili per ciò che sono i fatti. Il Corriere della sera di questa mattina fa il punto della situazione economico, ovvero a quanto ammonterebbe la rinuncia da parte del giocatore: parliamo di 250-300mila euro netti, visto che il contratto firmato dal croato a gennaio è di circa 1.6 milioni per sei mesi.

UN GESTO NOBILE- Un gesto che nasce sicuramente dall’esperienza e dalla capacità di capire le situazioni, oltre l’eccessivo bisogno quanto cinico di guadagno a tutti i costi. L’umanità prima del professionismo ed il professionismo che emerge attraverso l’umanità di una persona che si è resa conto di non aver soddisfatto le attese economiche rossonere, club che gli ha dato fiducia fornendogli una grande possibilità.

SGUARDO SUL FUTURO- Presumibilmente, la seconda motivazione potrebbe essere legata alla voglia di rimanere al Milan, tanto è il rispetto reciproco tra le parti, da indurre il giocatore ad un passo importante, sicuramente d’altri tempi, più unico che raro.