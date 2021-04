Mandzukic e la grande voglia di Milan: il croato vuole restare in rossonero

Mandzukic, rinunciando allo stipendio di marzo, ha dato un chiaro segnale: la testa è solo sul Milan. La passa passa al campo

Mario Mandzukic si è dimostrato un grandissimo uomo. Rinunciando allo stipendio del mese di marzo, periodo in cui il croato è stato fuori per infortunio, ha dimostrato non solo il suo spessore umano ma anche e soprattutto l’incredibile voglia di Milan. L’ex Juventus non ci sta assolutamente a passare da comparsa e vuole guadagnarsi la conferma al Milan.

LA DIRIGENZA LO APPREZZA – Aldilà del gesto, molto apprezzato da tutta l’alta dirigenza rossonera, Mandzukic è un calciatore e un atleta apprezzato da Maldini e Massara anche se fino a questo momento il contributo è stato praticamente nullo. L’addio non è scontato, anzi: nell’aria aleggia il fantasma di un’incredibile, quanto impronosticabile, conferma.