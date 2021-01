Mandzukic e l’all’in scudetto: ecco perchè il croato serve al Milan

Mandzukic porterebbe il quid di cattiveria e carisma che darebbe al gruppo rossonero l’ultima spinta per credere definitivamente al tricolore

La notizia di un Milan pronto a chiudere per Mandzukic ha entusiasmato il popolo rossonero. Il croato sarebbe il colpo che certificherebbe le ambizioni scudetto degli uomini di Pioli.

LEADERSHIP E GOAL – L’attaccante ex Juventus porterebbe in dote quel carisma e quel bottino di goal necessario per essere competitivi fino alla fine. Con Ibra destinato a giocare una volta a settimana, Mandzukic rappresenta la migliore opportunità a costo praticamente zero da poter prendere sul mercato. Pioli gongola: Maldini e Massara gli hanno confezionato un altro regalo.