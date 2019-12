Mandzukic, anche il Borussia Dortmund sull’attaccante

Mandzukic non continuerà la propria carriera alla Juventus. Messo ai margini da Sarri, il giocatore sta cercando una sistemazione per gennaio

Mario Mandzukic non continuerà la propria carriera alla Juventus. Messo ai margini da Maurizio Sarri, il giocatore sta cercando una sistemazione per gennaio. Il Milan, qualora dovesse saltare definitivamente Zlatan Ibrahimovic, proverà a convincerlo per portarlo a Milanello. Il problema è rappresentato dall’ingaggio, troppo elevato per le casse rossonere.

Negli ultimi giorni si è fatto avanti anche il Borussia Dortmund in cerca di un attaccante centrale. Mandzukic accetterebbe volentieri un ritorno in Bundesliga, campionato in cui ha dato il meglio di sé con la maglia del Bayern Monaco. Saranno decisivi i prossimi giorni: entro fine dicembre, infatti, il croato dovrebbe aver preso la decisione definitiva.