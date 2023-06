Mancini sui giovani: «Manca l’esperienza a livello internazionale. I giocatori esperti…». Le parole del commissario tecnico sulle ultime uscite degli azzurri

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di TgUno Mattina Estate sulle ultime uscite degli Azzurri in Nations League. Ecco le parole del ct :

«In Nations League abbiamo fatto bene, peccato per la mancata vittoria. I ragazzi hanno bisogno di giocare di più. Mancata qualificazione ai Mondiali? Grande delusione, in parte ingiusta. Ma il calcio è così ed è fondamentale ripartire. Purtroppo ai tanti ragazzi giovani che abbiamo inserito manca esperienza a livello internazionale e questo incide. Ecco perché ci servono giocatori esperti che li aiutino a crescere. Under 21? A mio avviso è stata un’ingiustizia. Il Var è fondamentale ed è stato un grande errore non utilizzarlo per un torneo così importante che assegna delle carte olimpiche. Allo stesso tempo bisogna migliorare il Var perché capita che si perda l’emozione di una volta per un gol. Gli arbitri infatti aspettano sempre a prendere la decisione. Vialli? Sembra essere sempre con noi ed è emozionante rivederlo. Abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e viverlo, è stata una persona straordinaria. Purtroppo certe cose accadono e la vita ti divide, ma per me Luca è stato un grande dono. Abbiamo passato talmente tanto tempo insieme che conoscevamo tutto l’uno dell’altro».